Roma – Verona – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Questa sera allo stadio Olimpico di Roma si gioca la gara tra Roma e Verona per la 33ª giornata di Serie A.

I giallorossi di mister Fonseca cercano la terza vittoria consecutiva per consolidare il loro 5° posto in classifica ed un posto in Europa, mentre il Verona di mister Juric, senza vittorie da 3 partite, sembra destinato a chiudere la stagione a metà classifica e a confermare la permanenza in serie A nella prossima stagione.

Roma – Verona – Ultime dai campi

Roma – Verona – Formazioni Ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Carles Pérez, Mkhitaryan; Dzeko.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.