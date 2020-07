Sampdoria – Cagliari – Probabili formazioni – Pronostico – dove vederla in tv e streaming

Si torna in campo per la 33ª giornata di Serie A allo stado Ferraris di Genova per la gara tra Sampdoria e Cagliari.

I blucerchiati di mister Ranieri cercano punti salvezza, 6 punti dal terzultimo posto occupato dal Lecce, contro il Cagliari di Walter Zenga, grande ex di questa gara, già certo della permanenza in serie A nella prossima stagione.

Sampdoria – Cagliari – Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Pisacane; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro.

Sampdoria – Cagliari – Pronostico

Per quanto riguarda il pronostico di questo match la Sampdoria deve cercare i punti salvezza ed il Cagliari è una squadra che non molla mai pertanto qualche gol ci sarà sicuramente.

Sampdoria – Cagliari – Dove vederla in tv e streaming

La partita Sampdoria-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

In diretta streaming la partita Sampdoria-Cagliari sarà disponibile sulla piattaforma Sky Go, per gli abbonati SKY, che consentirà di vedere la partita sia su personal computer e tablet, collegandosi con il sito ufficiale del servizio, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet.