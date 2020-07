Sassuolo – Juventus – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

By

Tra 2 ore circa al Mapei Stadium di Reggio Emilia si affronteranno Sassuolo e Juventus, in un match valido per la 33° giornata del campionato di Serie A. Arbitro del match sarà il Sig. Valeri, i suoi assistenti saranno Ranghetti e Liberti, Sacchi 4° uomo e Chiffi con Galetto saranno in sala VAR.

Sassuolo – Juventus: Ultime dai campi

La squadra di De Zerbi ha ormai quasi abbandonato ogni speranza Europea, ma contro questa Juve non vuole sfigurare e dopo aver battuto la Lazio 2° in classifica, vuole ripetersi anche quest’oggi. Deve però fare a meno di Defrel e Obiang, e per questo motivo partiranno titolari nuovamente Caputo e Berardi, con Raspadori, che ha ben figurato nell’ultimo match, partirà dalla panchina.

I bianconeri vogliono consolidare il 1° posto e mettere una voragine tra loro e il 2° posto. Per questo motivo Sarri schiera Danilo al posto dello squalificato Cuadrado, e in attacco torna Douglas Costa con Dybala e Cristiano Ronaldo, ancora panchina per Higuain, pronto ad entrare nella seconda parte della partita.

Sassuolo – Juventus: Formazioni ufficiali

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri