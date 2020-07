Udinese – Lazio – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Udinese – Lazio sono pronte per darsi battaglia tra qualche ora per la 33a giornata di Serie A. I padroni di casa devono allontanarsi dai bassifondi della classifica, mentre gli ospiti devono rialzarsi dopo 3 k.o. di fila.

Udinese – Lazio: Ultime dai campi

Qui Udinese – Gotti recupera Jajalo, che si gioca la maglia in regia con Walace, con Fofana e De Paul interni ai suoi lati e Stryger Larsen e Sema esterni di fascia. Davanti Okaka dovrebbe rilevare Nestorovski dal 1′ come partner di Lasagna. In difesa il terzetto Becão-De Maio-Nuytinck. Verso la panchina Troost-Ekong.

Qui Lazio – Simone Inzaghi, a sua volta, non potrà disporre dell’infortunato Correa, la cui assenza si somma a quella dei lungodegenti Lulic e Marusic. Ed anche Lucas Leiva ha ancora problemi al ginocchio e difficilmente potrà rivedersi in campo in questa stagione. In attacco toccherà nuovamente a Caicedo affiancare Immobile. In regia Parolo è favorito su Cataldi, mentre ai suoi lati gli interni saranno ancora una volta Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Lazzari presidierà la fascia destra, mentre sussiste qualche dubbio a sinistra, con Jony che potrebbe rivedersi in campo dal 1′ al posto di Jordan Lukaku. Fra i pali ci sarà Strakosha, nella linea a tre è possibile il ritorno da titolare di Luiz Felipe accanto ad Acerbi e Radu.

Udinese – Lazio: Formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.