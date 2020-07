Calciomercato Cagliari – Finito il sodalizio con Zenga? Idea Giampaolo all’orizzonte

Qualche giorno fa sembrava che il sodalizio Cagliari-Zenga sarebbe proseguito senza problemi a prescindere dalla posizione in classifica a fine campionato.

Invece circolano indiscrezioni sull’interessamento della società rossoblu a mister Giampaolo che farebbe ritorno a Cagliari dopo la sua avventura nella stagione 2006/2007.

In pole position per mister Giampaolo c’è, però il Torino che attende la fine della stagione per programmare il nuovo progetto tecnico.

Il Milan attende aggiornamenti perché si toglierebbe dalle spalle un contratto da 2 milioni netti a stagione che non verrebbero più versati per tutto il prossimo anno, cui aggiungere gli stipendi di parte del vecchio staff.