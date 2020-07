L’allegria dipende dal segno zodiacale? Pare proprio di sì. Ecco in proposito la classifica dei segni zodiacali dal più allegro al meno allegro: scopriamo chi sono i più sereni dello Zodiaco e quelli meno felici.

1. Ariete

Il segno più allegro di tutti è quello dell’Ariete. Difficilmente i suoi nati sono tristi o scoraggiati. Gli Ariete sono sempre su con l’umore, non si abbattono mai e le delusioni per loro durano poco.

2. Gemelli

Al secondo posto tra i più allegri abbiamo i Gemelli, sempre pronti a sdrammatizzare i casi meno sereni della vita facendo qualche battuta di spirito e raccontando aneddoti ilari e divertenti agli amici.

3. Leone

Terzo posto per il Leone, personaggio solare, positivo, ottimista e circondato di amici con cui fare baldoria e divertirsi in allegria alla faccia dei problemi della vita che ci rendono tristi e sconsolati.

4. Sagittario

Quarto posto per il Sagittario, segno di persone solari e ottimiste, che nei confronti della vita hanno il giusto approccio ottimista, che permette loro di guardare col sorriso anche gli eventi apparentemente meno piacevoli.

5. Acquario

Quinto posto per l’Acquario, il menefreghista dello Zodiaco più tendente a essere allegro che triste, più rilassato che preoccupato. L’Acquario è proprio il segno delle persone che tra tutte si fanno meno problemi.

6. Toro

A metà classifica, ultimo tra quelli che possiamo ancora considerare allegri, è il segno del Toro, un bonario e placido elemento certamente più avvezzo a farsi due risate a tavola con i famigliari che a piangersi addosso.

7. Bilancia

Settimo posto all’inizio della discesa verso un’allegria che un po’ inizia a cedere per il segno della Bilancia, che tende un po’ a spegnere il suo divertimento quando c’è qualcosa che in particolare la preoccupa.

8. Pesci

Ottavo posto per i Pesci, troppo empatici e sensibili per non farsi cogliere dalle tristezze della vita. I Pesci sono quasi come spugne che assorbono le sofferenze degli altri, che non li lasciano mai indifferenti.

9. Cancro

Al nono posto c’è il Cancro, troppo preso da continue ansie, preoccupazioni e paure per essere allegro. I nati del Cancro hanno molto spesso il morale sotto le scarpe o particolarmente amareggiato.

10. Vergine

Decimo posto per la Vergine, anch’essa sempre preoccupata, ansiosa, tendente all’umore instabile che pende verso il basso. La Vergine più spesso è poco sorridente piuttosto che il contrario.

11. Scorpione

Il segno del segreto e del mistero è undicesimo, tra i meno allegri dello Zodiaco. Lo Scorpione ha infatti sempre quello sguardo tirato e quel modo di tenere le labbra all’ingiù che sottolinea la sua indisponenza e il suo cattivo umore.

12. Capricorno

Chiude la classifica il segno meno allegro di tutti: il Capricorno. Difficile vedere un Capricorno fare i salti di gioia o partecipare allegramente a una festa con molte persone. La sua chiusura verso l’esterno, la freddezza dei suoi sentimenti lo portano a essere il segno meno allegro dello Zodiaco.