DIRETTA STREAMING – Spal – Inter – Risultato LIVE, Gol e Highlights in diretta

Gara molto interessante e che può dire molto sul finale di stagione di Spal e Inter, le due squadre che andranno ad affrontarsi tra poco, giovedì 16 luglio alle ore 21.45 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sfida che chiuderà la 33esima giornata di Serie A.

Stato di forma delle squadre

Una sconfitta oggi può significare retrocessione pressochè certa per la Spal, ultima in classifica con soli 19 punti, che spiega in maniera chiara le difficoltà della squadra di Ferrara, che non è riuscita a bissare l’ottima stagione precedente.

Inter che dopo la rotonda vittoria contro il Torino in rimonta ha trovato un po’ di tranquillità, e una vittoria oggi permetterebbe ai ragazzi di Conte di superare Atalanta e Lazio e riportarsi al secondo posto alle spalle della Juventus.

Spal – Inter – Dove vederla

La partita verrà trasmessa da DAZN che ne detiene l’esclusiva del match e che renderà la visione disponibile su ogni dispositivo compatibile con l’applicazione ufficiale.

Per gli abbonati Sky in possesso del “pacchetto” DAZN, sarà possibile vedere la partita attraverso il canale satellitare DAZN1, al numero 209.

Spal – Inter – Highlights in diretta

I risultato della partita verrà aggiornato in diretta live con dei video che verranno caricati in tempo reale delle migliori azioni del match.