DIRETTA STREAMING – Torino – Genoa – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sfida delicata ma interessante quella in programma per la 33esima giornata di Serie A che vedrà Torino e Genoa affrontarsi allo stadio Grande Torino giovedì 16 luglio.

Stato delle squadre

Annata non positiva per entrambe, sopratutto per il Torino, che dopo la qualificazione per i preliminari di Europa League ottenuta un anno fa, ha riscontrato molte difficoltà, dapprima societarie e poi sul terreno di gioco, che hanno visto anche l’esonero di Mazzarri in favore di Moreno Longo, che non è riuscito finora a dare una “sterzata” alla stagione dei granata che sono al 16esimo posto.

Al 17esimo c’è il Genoa che mantiene un solo punto rispetto al Lecce, in zona retrocessione: la vittoria contro la Spal ha ridato un po’ di fiducia la ma la situazione resta complessa.

Torino – Genoa – Dove vederla

Esclusiva Sky, la gara sarà visibile su Sky Sport (canale 202 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre) e tramite SkyGo, app disponibile per buona parte dei dispositivi portatili oltre che per Smart tv. In alternativa verrà trasmessa da NowTv.

