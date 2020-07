Ida Platano insulti alle sue gambe: “Non potete capire che ci si sta male…”

Ida Platano durante gli ultimi giorni ha deciso di mostrare alcuni costumi indossati mettendo in bella vista le sue gambe che, sono state prese di mira dagli insulti di moltissimi utenti. La ex dama di Uomini e Donne durante la giornata di ieri però, ha deciso di rispondere con le lacrime agli occhi spiegando quello che realmente pensa delle critiche a lei rivolte.

Platano dopo la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri ha deciso di voltare pagina lasciandosi alle spalle la sua relazione complicata. La ex dama infatti, sui suoi social continua a mostrarsi sorridente e positiva fino a ieri, quando ha deciso di rispondere alle tantissime offese nei suoi confronti.

La motivazione di tali critiche sembrano essere le sue gambe che, a detta di molti haters non sarebbero neanche da mettere in mostra. Quali sono state le parole di Ida?

Ida Platano e gli insulti alle sue gambe

L’influencer nonché ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne, in questi giorni ha continuato la sua vita di sempre dividendosi tra suo figlio e il suo lavoro al salone di parrucchieri. Il suo profilo Instagram infatti, è molto spesso circondato da sponsorizzazioni e pubblicità che i fan non riescono a tollerare più.

Durante i giorni scorsi infatti, nelle sue storie Instagram Ida Platano ha mostrato diversi costumi in collaborazione con un’azienda, ricevendo tantissime critiche sul suo aspetto fisico in particolar modo sulle sue gambe.

Gli insulti che Ida Platano ha ricevuto sulle sue gambe l’hanno spinta a rispondere ai suoi haters direttamente nelle storie Instagram, spiegando le cose come stanno realmente. Quali sono state le sue parole?

Ex dama risponde alle offese

Ida Platano non si tira indietro e accusate tutte le persone che l’hanno insultata per le parole cattive che le hanno riservato al suo aspetto fisico. La ex dama di Uomini e Donne spiega infatti che: “Faccio Questa storia per dirvi che le gambe sono mie, quindi anche se ce l’ho brutte sono le mie. Quindi non capisco tutta questa cattiveria verso le mie gambe, comunque non potete capire che ci si sta male”.

Platano ha così concluso con: “Smettetela di dire gambe da elefante, gambe orribili, gambe bruttissime. Ma voi lo sapete che esistono problemi, patologie… Io lo so di non avere le gambe belle ma quindi?”