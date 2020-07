Meteo: previsioni per domani venerdì 17 luglio 2020

Le previsioni Meteo per domani venerdì 17 luglio 2020 indicano un ritorno del maltempo, con temporali e precipitazioni sparse lungo tutto il litorale adriatico e conseguente diminuzione delle temperature.

Nord: previsioni per domani venerdì 17 luglio 2020

Secondo le previsioni Meteo domani sono attesi temporali e acquazzoni sulle Prealpi, Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna. Sulle altre regioni ci sarà qualche annuvolamento alternato a schiarite. Il maltempo perdurerà fino coinvolgere, in serata, il Piemonte. Temperature il lieve diminuzione.

Centro: previsioni per domani venerdì 17 luglio 2020

Instabilità già dal mattino sui rilievi appenninici e sulle Marche. Nell’arco della giornata il maltempo si aggraverà e colpirà gran parte del versante adriatico. Alla sera sono previste piogge sul Lazio e in Abruzzo, mentre sul resto del Centro Italia ci sarà un miglioramento. Temperature in leggero calo.

Sud e Isole: previsioni per domani venerdì 17 luglio 2020

Tempo in prevalenza sereno per tutto il giorno. In mattinata ci saranno cieli poco nuvolosi su Molise e Sardegna. Nel pomeriggio, invece, sono previsti temporali e rovesci su Puglia, Molise e basso Tirreno. Temperature stabili o in leggero calo.