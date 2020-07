Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 16 al 22 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 16 al 22 luglio 2020. Quali preziosi spunti di riflessione riserverà il famoso astrologo statunitense ai segni zodiacali? Per scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovrai rimboccarti le maniche e darti da fare. Anche se i tempi non sono ancora maturi, tu avrai le risorse necessarie e dare un’accelerazione.

Toro

Nei prossimi giorni dovrai mettere in discussione le tue certezze. Fai crollare le tue convinzioni, le teorie in cui credi da sempre e crea uno spazio mentale vuoto in cui accogliere nuove credenze.

Gemelli

Durante la prossima settimana dovresti impegnarti a essere versatile, a esplorare nuove strade, idee originali. Trova modi efficaci per esprimerti, spazi confortevoli che aiutino a tirare fuori la tua profonda agitazione.

Cancro

Come raccomanda di fare l’oroscopo di Rob Brexsny nei prossimi giorni dovrai affrontare le tue ombre e usarle come risorse preziose. Ti aiuteranno a capire cosa manca nella tua vita e per raggiungere nuova forza e consapevolezza.

Leone

Avrai la capacità di trasformare un evento spiacevole, un problema, una ferita in un bene prezioso, in una risorsa importante. E nel farlo cerca di usare tutto il coraggio e l’immaginazione che hai.

Vergine

Secondo le previsioni astrologiche di Rob Brezsny durante la prossima settimana dovrai fermarti a riflettere su come siamo tutti interconnessi, su come ogni creatura, cosa o persona è legata inesorabilmente al resto del mondo. Sarà un’ottima via per la guarigione.

Bilancia

Stai per entrare in una fase in cui in cui potrai provare una grande vitalità, euforia e gioia di vivere. Se lo vorrai, se sarai disposto a crederci i miracoli e la felicità saranno a tua portata di mano! Basta crederci.

Scorpione

Il famoso astrologo americano ti consiglia due esercizi preziosi, per riformulare il tuo passato. Scrivi una lista di ricordi belli che vuoi esaltare e di ricorda brutti da ridimensionare, rendere piccoli. Oppure reinterpreta episodi di vita tristi o difficili e prova a concentrati su come ti hanno fatto crescere, ti hanno irrobustito.

Sagittario

Come t incoraggia a fare Rob Brezsny nei prossimi giorni dovresti connetterti con l’energia creativa grezza, con la parte più profonda e oscura di te per creare qualcosa di nuovo, di grande e sorprendente.

Capricorno

In passato hai lavorato sodo su te stesso e il risultato è una nuova consapevolezza e intuizioni profonde. Dovresti condividere queste intuizioni, le tue verità con gli altri: aiuterai molte persone a crescere!

Acquario

Come indica l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana, se lascerai la tua follia libera di esprimersi, potrebbe insegnarti delle lezioni importanti. Fai leva sulla tua ingenuità la tua innocenza e la tua apertura mentale: saranno consigliere preziose!

Pesci

Nei prossimi giorni dovresti mettere da parte la prudenza ed esprimere al massimo il tuo coraggio, come hai fatto finora. Se lo farai, se riuscirai a uscire dalla zoda di comfort potrai creare progetti grandiosi e innovativi, qualcosa che ora non sapresti immaginare.