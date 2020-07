Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 17 luglio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 17 luglio 2020. Il weekend è sempre più vicino: curiosi di scoprire come sarà l’umore di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? L‘Ariete può ricominciare a muoversi, c’è un gran bisogno di avere un amore stabile per il Toro. I Gemelli sono molto carismatici, mentre al Cancro mancano molte certezze. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 17 luglio 2020: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna attiva renderà questa giornata ideale per cominciare a muoversi, a fare qualcosa, anche in amore. In questo periodo dovresti sforzarti di gestire meglio il tuo nervosismo, soprattutto nei confronti del partner. Delle volte succede che sottovalutiamo l’importanza di chi abbiamo vicino e, così facendo, rischiamo di perderlo. Agosto sarà un mese molto pericoloso in questo senso, resteranno in piedi solamente le coppie davvero solide. Evita di fare scelte azzardate!

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 17 luglio 2020: Toro

Ti stai avvicinando a un fine settimana davvero molto intrigante. Tu sei un segno che desidera vivere i rapporti in modo tranquillo, senza grosse tensioni. Adesso, più che mai, vuoi una relazione che rappresenti anche un vero punto di riferimento per te. Fai attenzione solo se stai frequentando un Ariete, un Cancro o una Bilancia, tre segni in crisi, perché potresti avere qualche problema in più!

Oroscopo domani venerdì 17 luglio 2020: Gemelli

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna toccherà Venere: ti renderà particolarmente carismatico. In questi giorni hai molta grinta ed energia e per questo riesci a portare avanti molte situazioni complicate da solo. Anche se ti sentirai un po’ provato, un po’ affaticato, vorrai comunque procedere per la tua strada. Ora dovresti cercare di recuperare un rapporto di coppia oppure capire quale sia la persona più adatta a te.

Oroscopo domani venerdì 17 luglio 2020: Cancro

In questo momento hai davvero pochissime certezze. Lavorare da marzo è stato molto difficile: Giove e Saturno in dissonanza devono aver messo i bastoni fra le ruote a moti nati in Cancro. Il famoso astrologo di Rai2 ti suggerisce di sfruttare questo periodo di fermo per riflettere di più, per avvantaggiarti in vista dei mesi autunnali e invernali: due stagioni che ti libereranno dalla stretta di Saturno. Dovresti concentrarti maggiormente sull’amore: fare dei progetti, hai bisogno di più concretezza dal punto di vista emotivo.