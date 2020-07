Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 17 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 17 luglio 2020. Siamo alle porte di un nuovo fine settimana: cosa succederà nelle prossime ora a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Fine settimana vincente per il Leone, la Vergine è confusa e nervosa. Finalmente la Bilancia ritrova forza e coraggio, mentre lo Scorpione farà faville in amore! Di seguito, vi presentiamo le previsioni astrologiche relative ai 4 segni centrali, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 17 luglio 2020: Leone

Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox domani e per tutto il weekend sarai vincente, soprattutto per quel che riguarda la famiglia e l’amore. La fase complicata che abbiamo appena vissuto ci ha insegnato ad apprezzare di più i sentimenti, gli affetti. Ci ha fatto realizzare che non si può vivere solo per lavorare e guadagnare soldi. E questo tu lo hai capito molto bene! I prossimi tre mesi saranno davvero molto promettenti.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 17 luglio 2020: Vergine

Domani ti trascinerai confusione e nervosismo fino al pomeriggio avanzato, ma da sabato, vedrai, starai molto meglio. Nelle prossime 24 ore cerca di fare molta attenzione, perché potresti aggravare alcuni legami. Superata venerdì, sabato e domenica saranno due giornate molto più positive. In amore avrai modo di recuperare nel mese di agosto, per cui se stai vivendo dei contrasti di coppia, un rapporto difficile, converrebbe sfruttare questo mese.

Oroscopo domani venerdì 17 luglio 2020: Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani, finalmente, troverai il coraggio e la forza per andare avanti. Se sul lavoro hai ancora molte insicurezze, in amore le cose vanno molto meglio. Ora non ti manca di certo il sostegno di famigliari e amici, ma dovresti provare a risolvere alcuni problem idi carattere pratico. Per esempio qualcuno potrebbe lo scorso inverno aver azzardato con i soldi e adesso dovrà recuperare.

Oroscopo domani venerdì 17 luglio 2020: Scorpione

Nel prossimo weekend farai letteralmente faville in amore e nei rapporti sociali! È l’ora di pianificare qualcosa in vista di agosto: Venere nel segno, insieme ad altri pianeti favorevoli, forse non ti risolverà tutti i problemi, ma qualcosa di buono lo farà! In famiglia c’è un problema da risolvere.