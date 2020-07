Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 17 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 17 luglio 2020. Come inizierà il prossimo weekend per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Il Sagittario ha ancora dubbi e confusione, mentre il Capricorno si è chiuso a riccio. Ci vuole molta prudenza per i Pesci, l’Acquario invece ha voglia di novità, ma deve risolvere dei problemi con i soldi. Per saperne di più, ecco le previsioni astrologiche riguardanti gli ultimi 4 segni dello zodiaco, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 17 luglio 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai ancora piuttosto dubbioso e confuso. Fai molta attenzione, anche perché questa giornata potrebbe portare anche nuova tensione. Purtroppo tu sei un segno che quando sente troppe responsabilità nell’aria, troppe limitazioni ha una gran voglia di andare via, lontano. In questo momento l’amore e i rapporti con gli altri sono da rivedere. Qualcuno, forse, ha vissuto un tradimento, o morale o fisico, ma pur sempre un tradimento.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 17 luglio 2020: Capricorno

Dovresti chiarire cosa non va ora! Alcuni giorni sei molto lucido e grintoso; in altri, invece, ti chiudi a riccio, perché riflettere. E in questo isolamento ti senti meglio, perché quando sei messo di fronte a decisioni importanti, quando stai vivendo un momento delicato della tua vita hai bisogno di silenzio assoluto.

Oroscopo domani venerdì 17 luglio 2020: Acquario

In questo momento hai un gran desiderio di vivere novità, ma mancano i soldi! Per questo motivo alcuni progetti importanti, liberatori per un verso, diventano molto difficili da concretizzare. Dovresti muoverti con più tranquillità, passo dopo passo. In ogni caso,in questo periodo l’amore e le amicizie vanno molto bene; ora puoi sentirti più amato e goderti un bel successo personale.

Oroscopo domani venerdì 17 luglio 2020: Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai usare molta prudenza, ma sabato e domenica saranno due giornate migliori. Il mese di luglio rappresenta l’ultimo colpo di coda per i problemi in amore, per i rapporti sociali. Agosto, magari non risolverà tutti i tuoi problemi, ma se non altro porterà una ventata di aria fresca. Se adesso stai provando molta tensione, del nervosismo forse in parte succede perché c’è una grande disorganizzazione nella tua vita.