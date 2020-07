Raffaella Mennoia lascia trasparire quanto sia rimasta delusa dalla ex tronista Giovanna Abate, mettendo semplicemente un like a un commento. L’autrice di Uomini e Donne che, nell’ultimo periodo ha dovuto combattere con tutte le questioni di Temptation Island, ha comunque seguito la situazione dell’ex tronista sui social.

Giovanna Abate dopo meno di un mese dalla sua uscita dal programma con Sammy Hassan, ha deciso di prendersi una pausa di riflessione ammettendo le loro diversità caratteriali. Entrambi infatti, sembrano aver ricominciato una nuova vita lontano l’uno dall’altra ma senza dare delle vere e proprie spiegazioni.

Questo suo comportamento ha portato molto nervosismo all’interno dei fan che, si aspettavano almeno una giustificazione e una spiegazione alla loro crisi così inaspettata. A parlare di Giovanna infatti, un commento negativo proprio sotto la foto di Raffaella Mennoia che, delusa ha lasciato un like facendo pensare di esserne completamente d’accordo. Quali sono state le parole delle dalla fan?

Raffaella Mennoia delusa da Giovanna

L’autrice di moltissimi programmi firmati Maria De Filippi, sembra ormai essere tornata alla sua classica vita dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island. Raffaella infatti, in questi giorni ha potuto seguire tutte le vicende successe sui social, soprattutto riguardanti Giovanna e Sammy.

Entrambi gli ex di Uomini e Donne non hanno mai voluto spiegare i motivi che li hanno portati ad allontanarsi definitivamente, facendo così arrabbiare i fan che continuano a cercare una motivazione convincente.

Anche Raffaella Mennoia però, sembra molto delusa dal comportamento di Giovanna lasciando così trasparire quello che pensa di dei mettendo un semplice like a un commento. Il commento a riguardo infatti, accuserebbe per filo a per segno la mancanza di rispetto che la ex tronista ha avuto nei confronti dei suoi fan. Quali sono state le sue parole?

Autrice di Uomini e Donne conferma tutto

Raffaella durante i giorni scorsi ha così approvato le parole delle da un utente Instagram che afferma: “Vi seguiremo sempre perché i vostri programmi fanno sognare, divertire e donano spensieratezza. Mi dispiace e dispiace a tanti di noi che a volte i tronisti non rispettano tutti noi che li seguiamo. Ok la vita privata, ma sono amori nati sotto i riflettori e voluto sotto i riflettori con milioni e milioni di persone che ha seguito loro e il vostro lavoro che c’è dietro. Per cui arrivati a un certo punto se una storia è finita, una spiegazione dovrebbero darla no? Da qualsiasi parte sia la ragione o torto. Colpa di Sammy? Colpa di Giovanna? Cosa deve aspettare Giovanna? Settembre? E intanto balla, canta, si diverte, si fa pubblicità come se non ci fosse un domani. Senza dare una spiegazione al pubblico, restando anche indifferente a una dichiarazione che si è baciata con un’altro?”.

L’autrice di Uomini e Donne ha così confermato quello che la sua fan ha affermato e che ha concluso con: “Ma chi non si sarebbe difeso se non fosse vero Raffaella?. Sappi che milioni di Italiani siamo delusi dal suo comportamento. Credo che dopo tutto questo tempo una dichiarazione da parte di loro due ce la dovrebbero dare. Non si fa così. Giovanna non è una VIP, non è Belen…anche Belen porta rispetto al pubblico che la segue. Spiega…dichiara e smentisce quando si deve fare. Se la tira troppo Giovanna mi spiace e così fa perdere di credibilità anche al programma dove dietro c’è il vostro lavoro!!!Un abbraccio e aspettiamo Settembre per vederla sulla seggiola a puntare il dito contro Sammy. A urlargli contro con un nuovo show dopo un’estate che si è fatta letteralmente i fatti suoi. Ignorando il pubblico che le ha chiesto più volte spiegazioni. Che delusione”.