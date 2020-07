Ricetta confettura di albicocche: ingredienti, preparazione e consigli

La confettura di albicocche è molto semplice da preparare ed è anche buonissima, è una delle confetture più amate da adulti e bambini, ottima da spalmare su delle fette biscottate al mattino, o su del pane tostato, ma anche molto utilizzata per preparare molti dolci. Ottima in ogni momento della giornata.

Sicuramente oggigiorno è molto più facile e veloce recarsi al supermercato ed acquistarla, specialmente per chi non ha tempo di mettersi ai fornelli, ma se ne avete a possibilità, provate a fare questa ricetta, il sapore sarà paradisiaco, oltre ad essere molto più naturale rispetto alla marmellata acquistata, dato che andremo ad utilizzare della frutta freschissima.

Confettura di albicocche – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti otterrete 2 vasetti da 500 grammi.

Albicocche 2 kg

Zucchero 500 g

Succo di limone 1

Confettura di albicocche – Preparazione

Per preparare la confettura di albicocche, partite dalla scelta delle albicocche: scegliete frutti maturi e senza macchie, in questo modo eviterete che si formi la schiuma durante la cottura della confettura che di volta in volta è necessario eliminare. Lavate per bene le albicocche e asciugatele su di un canovaccio. Poi tagliatele a metà.

Togliete il nocciolo e poi tagliatele a spicchi. Mettete le albicocche tagliate in una ciotola capiente aggiungete lo zucchero semolato.

Spremete il succo del limone e filtratelo attraversono un colino a maglie strette, aggiungete il succo di limone filtrato alle albicocche e mescolate con cura con un mestolo.

Coprite la ciotola con la pellicola trasparente e lasciate macerare il tutto al fresco per una notte intera. Trascorso il tempo di riposo, versate il tutto in una pentola e portate ad ebollizione mescolando di tanto in tanto.

Mentre la confettura cuoce, potete dedicarvi alla sanificazione dei barattoli e dei tappi. Una volta terminata questa operazione tornate a controllare lo stato di cottura della confettura.

La frutta inizierà a sfaldarsi, durante la cottura potrebbe rendersi necessario schiumare la confettura, soprattutto se la buccia delle albicocche presenta qualche piccola macchia.

Dopo 30 minuti la vostra confettura di albicocche dovrebbe essere pronta: prelevate un po’ di composto con un cucchiaino e lasciatene cadere una goccia su un piatto che deve restare compatta, questa è la prova che la vostra confettura è pronta. Se la goccia scivola via e non risulta compatta, proseguite la cottura per il tempo necessario mescolando frequentemente.

Una volta pronta, potete invasare la confettura ancora calda nei barattoli che avete sanificato: riempite i vasetti con un mestolo, avendo cura di lasciare almeno 1 centimetro di spazio dal bordo del barattolo.

Avvitate bene i tappi, ma senza stringere troppo e lasciate raffreddare. Con il calore della confettura si creerà il sottovuoto, che permetterà di conservare il prodotto a lungo.

La vostra confettura di albicocche è pronta per essere gustata.

Confettura di albicocche – Consigli utili

La confettura di albicocche si conserva per circa 3 mesi, purché il sottovuoto sia avvenuto correttamente e i barattoli siano conservati in un luogo fresco e asciutto.

Si consiglia di attendere almeno 2-3 settimane prima di consumare la confettura.

Una volta aperto ogni barattolo, conservare in frigorifero e consumare nel giro di 3-4 giorni al massimo.