Ricetta pizzette di sfoglia: ingredienti, preparazione e consigli

By

Oggi vi proponiamo un aperitivo, antipasto, semplice e veloce, se magari si presentano degli ospiti improvvisamente, o non avete tempo per preparare grandi cose. Con le pizzette di sfoglia, farete bella figura, ma allo stesso tempo le preparerete velocemente. Un’ottima idea anche per dei buffet per le feste.

Le pizzette che vi proponiamo oggi si preparano con la pasta sfoglia, che si trova con molta facilità in tutti i supermercati, ovviamente se avete tempo potreste anche prepararla in casa, ma è un’operazione abbastanza lunga.

Pizzette di sfoglia – Ingredienti

Olive nere denocciolate 4

Capperi sott’aceto 20

Provola 65 g

Uova piccolo 1

Origano mezzo cucchiaio

Pasta Sfoglia 230 g

Acciughe sott’olio filetti 5

Passata di pomodoro 50 g

Pesto alla Genovese 3 cucchiaini

Pizzette di sfoglia – Preparazione

Per fare le pizzette di sfoglia iniziate preparando tutti gli ingredienti che serviranno per farcirle. Tagliate a rondelle sottili le olive nere denocciolate, a listarelle e poi a cubetti la provola, quindi sbattete l’uovo in una ciotolina utilizzando una forchetta.

A questo punto preparate la base: ricavate dal rotolo di pasta sfoglia 21 dischi con l’aiuto di un coppapasta tondo del diametro di 6 cm e poneteli su di un foglio di carta forno, poi bucherellateli al centro con i rebbi di una forchetta e spennellateli con l’uovo sbattuto. Procedete con la farcitura mettendo mezzo cucchiaio di passata di pomodoro al centro di 10 pizzette, lasciando libero un po’ di bordo esterno, poi 4-5 cubettini di provola.

Su 5 pizzette mettete le olive nere tagliate a rondelle e i capperi sott’aceto, su altre 5 un pizzico di origano. Proseguite con la farcitura di altre 5 pizzette ponendo al centro di esse mezzo cucchiaino di pesto e 4-5 cubetti di provola; quindi preparate anche le ultime 6 ponendo al centro di ognuna di esse 4-5 cubetti di provola e un’acciuga sott’olio.

Infornate le pizzette di sfoglia in forno già caldo a 200° per circa 12-15 minuti o finché i bordi delle pizzette non saranno ben dorati. Servite le pizzette di sfoglia tiepide.

Pizzette di sfoglia – Consigli utili

Le pizzette di sfoglia sono ideali mangiate al momento ma possono essere conservate per un giorno chiuse in un contenitore ermetico, e poi riscaldate in forno.

Se preferite potete farcire le pizzette di sfoglia anche con dei cubetti di prosciutto cotto, sostituire la provola con i cubetti di mozzarella, oppure sostituire le acciughe con dei pezzettini di tonno. Insomma noi vi abbiamo proposto un condimento di spunto, ma voi potete condirle con tutto ciò che vi piace. Anche solo con pomodoro e origano o pomodoro e mozzarella.