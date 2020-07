Ricetta seppie con piselli: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi andremo a preparare un secondo piatto di mare, molto semplice ma allo stesso tempo anche molto gustoso. Stiamo parlando delle seppie con piselli sono un secondo di pesce molto casalingo, si prepara spesso nelle cucine di tutta Italia e non solo.

Seppie con piselli – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono per 4 persone.

Pisellini 500 g

Seppie pulite 1 kg

Cipolle bianche 1

Olio extravergine d’oliva 4 cucchiai

Sale fino q.b.

Prezzemolo q.b.

Brodo vegetale q.b.

Pomodori pelati 500 g

Vino bianco 50 g

Pepe nero q.b.

Seppie con piselli – Preparazione

Per realizzare le seppie con piselli come prima cosa realizzate il brodo vegetale. Una volta filtrato mantenetelo in caldo; poi mondate la cipolla e tritatela con il coltello. Ora prendete le vostre seppie già pulite. Staccate i tentacoli, eliminate l’occhio e riduceteli a pezzetti.

Tagliate a striscioline piuttosto larghe il mantello. Scaldate l’olio di oliva in un tegame ampio, versate il trito di cipolla e fate stufare a fuoco medio per circa 10 minuti, aggiungendo al bisogno del brodo vegetale caldo così da evitare di far asciugare troppo la cipolla.

Quando la cipolla risulterà ben morbida e trasparente, versate le seppie, salate e pepate.

Le seppie potrebbero rilasciare dell’acqua quindi potete alzare la fiamma per asciugarle. Quando avranno perso la loro acqua, sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare. Aggiungete infine i piselli, i pomodori pelati precedentemente schiacciati e privati del picciolo; aggiungete un mestolo di brodo e proseguite la cottura a fuoco dolce per 15/20 minuti. Intanto lavate, asciugate e tritate anche il prezzemolo.

Quando le seppie con piselli saranno morbide, spegnete il fuoco, aromatizzate con il prezzemolo fresco e servite subito.

Seppie con piselli – Consigli utili

Potete conservare le seppie con piselli in frigorifero in un contenitore ermetico per 1 giorno al massimo. Si possono congelare se avete utilizzato ingredienti freschi non decongelati.

Questa ricetta la si può preparare con un po’ di pomodoro, ma se non vi piace verrà benissimo anche senza.