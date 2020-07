Spal – Inter – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

A Ferrara questa sera alle ore 21:45 allo Stadio Paolo Mazza andrà in scena Spal – Inter, gara valida per la 33° giornata di Serie A. I nerazzurri hanno la grande occasione di staccare la Lazio, che ha pareggiato il suo incontro ieri sera, e di andare a -6 dalla Juventus capolista, riconquistando il secondo posto, momentaneamente occupato dall’Atalanta che ha battuto 6-2 il Brescia nell’anticipo di martedì sera.

I biancazzurri ultimi in classifica a 11 punti dal Genoa 17° hanno poche speranze di salvezza, e dopo 2 anni sono pronti a scendere nuovamente nel campionato cadetto. Ha ancora poco da dire in questo campionato e potrebbe anche dar fastidio a chiunque ci giochi contro, visto che non ha nulla da perdere.

L’Inter ha ritrovato la vittoria nell’ultimo match battendo per 3-1 il Torino dopo essere andata in svantaggio, e spera di ripetersi anche in questa giornata così da riaccendere la volata finale per la conquista del titolo, peccato aver sprecato partite come quelle con il Sassuolo, il Bologna ed il Verona, adesso staremo parlando di un’altro campionato.

Spal – Inter: Probabili formazioni

Di Biagio deve fare a meno degli indisponibili Valoti, Zukanovic, Berisha e Fares, tra i pali ci sarà ancora Letica, Valdifiori potrebbe tornare ad essere titolare, mentre cerca minuti da mettere nelle gambe il ristabilito Di Francesco, in attacco con Petagna potrebbe esserci Castro, ma Floccari potrebbe spuntarla.

Conte non avrà Godin squalificato, e Sensi, Barella e Vecino sono ancora ai box, centrocampo corto che vedrà ancora Brozovic nel suo solito ruolo con Gagliardini ancora titolare, da monitorare ancora le condizioni di Lukaku, che però ha tanta voglia di mettersi in mostra.

Spal (3-5-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; D’Alessandro, Missiroli, Valdifiori, Murgia, Sala; Castro; Petagna. All. Di Biagio

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte

Spal – Inter: Pronostico

L’Inter ha tanto da perdere la Spal giocherà con l’orgoglio, partita non semplice per gli uomini di Conte che devono gestire al meglio le loro forze, anche se la classifica vede i nerazzurri favoriti per questo match diamo un segno Over 2,5.

Spal – Inter: Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà trasmesso sulla piattaforma di DAZN al canale 209 di SKY. Ma è possibile vedere la partita anche attraverso l’applicazione dedicata scaricabile su tablet, telefono cellulare e pc, sia per Android che per Apple.