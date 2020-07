Torino – Genoa – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Torino – Genoa è la penultima delle partite della 33° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Olimpico di Torino, oggi giovedì 16 luglio 2020 alle ore 19.30. La sfida rappresenta uno scontro diretto per la salvezza, anche se i granata sono decisamente messi meglio in classifica: il Torino è 16° a 34 punti, il Genoa è 17° a 30 punti.

Torino – Genoa – Probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Behrami, Schone, Cassata; Pandev, Iago Falque; Pinamonti.

Torino – Genoa – Pronostico

Squadre che arrivano alla partita con la necessità entrambe di fare risultato. Il Torino è a +5 sull’ultima posizione che porta in Serie B, mentre il Genoa è soltanto a +1. Le due squadre hanno vinto entrambe, nelle ultime cinque gare, una sola partita, e contro chi stava peggio di loro in classifica: i granata contro il Brescia, i genoani contro la SPAL. La gara potrebbe risentire di una certa tensione e non riservare tantissime emozioni. Meglio andare sul pronostico relativo al numero di goal: puntiamo sull’esito UNDER 2.5.

Torino – Genoa – Dove vederla in tv e streaming

Torino – Genoa sarà trasmessa per gli abbonati Sky in diretta tv da Sky Sport sul canale 202 (Sky Sport Serie A). Gli utenti Sky potranno eventualmente seguire la diretta di Atalanta – Brescia anche attraverso il servizio in streaming Sky Go, compatibile con tutti i dispositivi mobili, sia iOS che Android, e con computer – pc e notebook – collegandosi al sito della piattaforma. Sky propone anche la possibilità dell’abbonamento al servizio Now Tv che consente la visione in streaming on demand in base ai pacchetti sottoscritti. Anche Now Tv è compatibile con tutti i dispositivi mobili e i computer.