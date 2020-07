Twitter, importante attacco hacker subito: coinvolti diversi account verificati

Mercoledì 15 giugno è stato un giorno tutt’altro semplice per Twitter, visto che il popolare social media ha subito quello che è probabilmente il più grande attacco hacker dalla sua creazione nel 2006.

In questa giornata infatti sono risultati compromessi numerosi account verificati, di proprietà di figure molto importanti e famose, sia politche (Barack Obama e Joe Biden, candidato per il partito Democratico statunitense alle prossime elezioni), sia di spettacolo, come Kanye West e consorte, la nota Kim Kardashian, nonchè quelli di famosi imprenditori come Elon Musk. L’attacco non consentito si è manifestato sotto forma di messaggi scam, ovvero messaggi truffa, che invitavano i lettori a investire Bitcoin a indirizzi presenti nei messaggi, facendo perdere loro ingenti somme di denaro, fino a oltre 110mila dollari.

BREAKING: It appears an admin at Twitter has been hacked, resulting in the hackers to simultaneously gain access to high-profile accounts without the need for their passwords.

Hacked so far: Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Kanye, Uber, Apple, Bloomberg + more.#twitterhacked pic.twitter.com/QTrsEOSfmp

— Fortune (@officialTeeq) July 15, 2020