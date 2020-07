Annamaria stremata da Antonio | Anticipazioni Temptation Island

By

Annamaria sembra ormai stremata dalla continua mancanza di rispetto da parte di Antonio. La coppia entrata a Temptation Island cercando di capire se la loro storia fosse realmente amore oppure solamente abitudine.

La fidanzata di Antonio infatti, ha spinto il suo compagno a partecipare per vedere se realmente è maturato dai suoi sbagli fatti in passato. Antonio infatti, sembra aver tradito Annamaria in passato, lasciando una delusione e una ferita ancora aperta nel cuore della fidanzata.

All’interno del villaggio dei fidanzati però, Antonio sembra avere degli atteggiamenti altalenanti con le tentatrici che stanno affrontando i ventuno giorni con loro. Il fidanzato in un primo momento, si è mostrato sempre più interessato a una tentatrice in particolare cercando in tutti i modi un approccio fisico che ha infastidito totalmente Annamaria.

Nella puntata che ci aspetta la prossima settimana infatti, la fidanzata di Antonio vedrà un nuovo video che la spingerà a chiedere il falò di confronto immediato.

Annamaria stremata da Antonio

L’esperienza di Annamaria a Temptation Island non è stata delle migliori ogni falò infatti, ha mostrato lati e mancanze di rispetto che Antonio si è lasciato andare nei confronti della sua fidanzata. Più volte Annamaria era arrivata al punto di voler andare via senza neanche avere un confronto con lui, pronta a mettere fine alla sua storia d’amore.

L’aiuto delle sue amiche all’interno del villaggio delle fidanzate, ha spinto Annamaria ad aspettare ancora diverse settimane per vedere e convincersi che lasciare Antonio e la cosa più giusta da fare. Durante la puntata di ieri infatti, durante il falò, la fidanzata ha potuto vedere l’ennesimo video per cui è rimasta visibilmente scossa.

La coppia al falò di confronto

Annamaria nella puntata della prossima settimana si mostrerà stravolta dalle tantissime delusioni che Antonio le ha dato durante il docu-reality. La fidanzata deciderà così di chiedere a Filippo Bisciglia il falò do confronto anticipato ma soprattutto immediato.

Antonio nonostante si dimostri interessato a una tentatrice in particolare, spiega ai ragazzi quanto le manca la sua compagna Annamaria, confondendo ancora di più la verità dei suoi sentimenti. Quale sarà la decisione di Antonio nei confronti del falò di confronto richiesto da Annamaria?