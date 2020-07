Benevento – Livorno – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Benevento – Livorno si sfidano questa sera alle ore 21:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento per la 35a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due squadre che ormai non hanno più niente da chiedere al campionato: il Benevento è già promosso in Serie A, aritmeticamente primo, e il Livorno è già retrocesso in C, aritmeticamente ultimo.

Benevento – Livorno: come arrivano alla gara

Il Benevento occupa la 1° posizione in classifica con 77 punti, ma dalla vittoria contro la Juve Stabia che è valsa l’aritmetica promozione, sono poi arrivate due sconfitte esterne e un pareggio interno contro il Venezia. Le motivazioni sono indubbiamente calate, e anche mister Inzaghi ha sottolineato come sia difficile chiedere tanto ai ragazzi dopo una stagione vissuta su entusiasmo e tensione, e dopo lo sforzo di riprendere la corsa dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus.

Il Livorno è 20° in classifica con 21 punti: l’ultima vittoria cinque giornate fa contro la Juve Stabia, prima che il presidente Spinelli annunciasse il mancato rinnovo di tutti i calciatori in scadenza perché si riteneva già in Serie C. La retrocessione è puntualmente arrivata. Nonostante l’orgoglio messo in campo dai giocatori rimasti a disposizione di Filippini, da quel momento sono arrivate quattro sconfitte consecutive.

Benevento – Livorno: le probabili formazioni

Benevento: (4-3-2-1) Montipò; Maggio, Tuia, Volta, Letizia; Tello, Schiattarella, Del Pinto; Importa, Insigne; Moncini. Allenatore: Filippo Inzaghi

Livorno: (3-4-3) Plizarri, Bodgan, Di Gennaro, Porcino, Seck, Agazzi, Awua, Luci, Braken, Marsura, Mazzeo. Allenatore: Antonio Filippini

Benevento – Livorno: Il nostro pronostico

Partita che sarà regolata dalle motivazioni… o dalla mancanza di queste. Ci aspettiamo che il Benevento non “ceda” terreno contro una squadra tecnicamente in ambasce, ma che riprenda la corsa in queste ultime tre giornate conquistando qualche risultato utile. Il Livorno ha cuore e determinazione, ma fino ad adesso non sono mai bastate. Per questo puntiamo sul segno 1.

Benevento – Livorno: Dove vederla in tv o streaming

La partita Benevento – Livorno, match valido per la 35° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.