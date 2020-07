Ciavy dure parole contro Valeria | Falò di confronto a Temptation Island

Il falò di confronto anticipato tra Ciavy e Valeria di ieri sera ha scatenato non poche polemiche sui social. Il fidanzato infatti, dopo aver visto un video in cui Valeria sembrava ormai estremamente vicina al tentatore Alessandro Basciano, ha deciso di richiedere a Filippo Bisciglia un confronto immediato.

Secondo il punto di vista di Ciavy infatti, la sua compagna Valeria si sarebbe comportata estremamente male nei suoi confronti, pronto a dirle in faccia tutto ciò che pensa di lei. Dall’altra parte, nel villaggio delle fidanzate, Valeria si è mostrata molto confusa su ciò che realmente vuole, pronta a un confronto diretto con il suo fidanzato.

Durante il falò di confronto anticipato di ieri sera a Temptation Island, Ciavy ha gettato dure parole contro Valeria, lasciando tutti i telespettatori molto attoniti. Quali sono state le sue parole?

Ciavy e le dure parole contro Valeria

Nessuno si sarebbe mai aspettato una cattiveria così feroce di Ciavy nei confronti della sua ex fidanzata Valeria. Arrivata al falò la ex fidanzata non è neanche riuscita a dire una parola, travolta dalle accuse di Ciavy che, non ha mostrato nessuna intenzione di fermarsi.

L’avvicinamento tra Valeria e Alessandro ha scatenato nell’ex fidanzato, una rabbia estrema iniziando fin ad accusarla di essere una donna senza valori. Secondo il suo punto di vista, Valeria non è mai stata innamorata di lui visto il comportamento avuto insieme al tentatore.

Valeria confessa tutta la verità

La ex fidanzata di Ciavy però, ha deciso di raccontare tutta la verità a Filippo Bisciglia. Ha così voluto spiegare i lunghissimi due anni passati costretta a rimanere chiusa in casa per la forte gelosia del suo ormai ex fidanzato. I tradimenti nei confronti di Valeria anche precedenti al loro ingresso a Temptation Island hanno per sempre crepato la stabilità della coppia che, non si è più fidata l’uno dell’altra.

Questo “amore malato” ha spinto la coppia a restare insieme senza realmente amarsi davvero e continuando ad accusarsi a vicenda di sbagli commessi in passato. All’interno di Temptation Island entrambi hanno capito di non essere innamorati l’uno dell’altra chiudendo così la loro storia d’amore e uscendo dal docu-reality single.