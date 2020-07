Crotone – Salernitana – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Si torna in campo con la 35esima giornata di campionato di Serie B 2019-2020 con Crotone–Salernitana alle ore 21:00 allo stadio Ezio Scida di Crotone.

Il Crotone di mister Stroppa, dopo aver vinto la terza partita consecutiva, è lanciato per lo sprint finale per guadagnarsi la seconda posizione e la promozione diretta in Serie A.

La Salernitana di mister Ventura, dopo la vittoria nella scorsa gara, è tornata in corsa per la conquista playoff agganciando il settimo posto con 50 punti, a più tre sul Chievo nono.

Crotone – Salernitana – Probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Golemic; Gerbo, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Messias, Simy.

SALERNITANA (3-4-3): Micai; Aya, Migliorini, Heurtaux; Cicerelli, Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Lopez; Kiyine, Djuric, Lombardi

Crotone – Salernitana – Pronostico

Il pronostico di questa sfida è veramente imprevedibile, entrambe le squadre hanno una grande motivazione per conquistre i 3 punti, vediamo il Crotone leggermente favorito ma la Salernitana ha dimostrato di essere in forma. Si daranno battaglia e quindi prevediamo gol.

Crotone – Salernitana – Dove vederla in tv e streaming

Crotone-Salernitana in programma per le ore 21:00 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone a porte chiuse si potrà vedere solo in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Serie B.