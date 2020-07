DIRETTA STREAMING – Crotone – Salernitana – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Crotone – Salernitana si prospetta una sfida interessante tra due squadre che vogliono in maniera decisa la promozione in Serie A.

Stato delle squadre

Dopo l’incredibile Benevento, è il Crotone la squadra con più chances attuali di andare in Serie A: i pitagorici sono a quota 61 punti, al secondo posto, che li vedrebbe virtualmente promossi in massima serie. Seguono lo Spezia e il Pordenone, rispettivamente a 56 e 55 punti.

Crotone – Salernitana – Dove Vederla in tv e in streaming

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Crotone – Salernitana – Highlights

L’articolo verrà aggiornato con gli highlights non appena questi saranno disponibili.