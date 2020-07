DIRETTA STREAMING – Juve Stabia – Chievo – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Destini molto diversi per Juve Stabia e Chievo, compagini che andranno a sfidarsi oggi 17 luglio alle ore 21.00, in un incontro valevole per la 35esima giornata di Serie B.

Stato delle squadre

Juve Stabia che da neopromossa ha fatto un’apprezzabile prima parte di stagione, nella seconda ha sofferto non poco, e anche il ritorno in campo dopo il Covid non è stato positivo, visto che da allora non sono arrivate vittorie: gli stabiesi sono 17esimi in classifica, in piena zona playout a 3 punti dalla zona “rossa” che significa retrocessione diretta.

Chievo che ha abbandonato le velleità di promozione diretta da tempo, e che proverà fino alla fine a guadagnarsi un piazzamento per la zona playoff, per riconquistare così la serie A, campionato dove militava fino ad un anno fa.

Juve Stabia – Chievo – Dove Vederla in tv e in streaming

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Juve Stabia – Chievo – Highlights

