DIRETTA STREAMING – Perugia – Cremonese – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sfida delicata per ambo le squadre impegnate in questo confronto: Perugia e Cremonese scenderanno in campo oggi venerdì 17 luglio alle ore 21.00, per provare a migliorare un campionato di Serie B che non ha visto le due squadre protagoniste.

Come stanno le squadre

Il Perugia ha assolutamente bisogno di una vittoria per rialzarsi dalla posizione di classifica non semplice, che attualmente li vede al 16° posto in classifica, a pari punti con il Venezia, seppur con una differenza reti peggiore.

Situazione migliore per la Cremonese che è attualmente lontana dalla zona playoff di 5 punti: per continuare a sperare di accedervi è obbligatorio un finale di stagione in crescendo.

Perugia – Cremonese – Dove Vederla in tv e in streaming

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Perugia – Cremonese – Highlights

L’articolo verrà aggiornato con gli highlights non appena questi saranno disponibili.