DIRETTA STREAMING – Pescara – Frosinone – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Pescara – Frosinone sarà la gara che darà il via alla 35esima giornata di Serie B 2019/20, sfida che avrà inizio alle 18.45 venerdì 17 luglio.

Stato di forma

Non è stata un’annata eccellente per il Pescara che occupa attualmente la 14esima posizione, ben lontano dalla zona playoff: gli ottimi propositi della dirigenza non sono stati confermati dai risultati sul campo, e adesso i delfini devono solo terminare il campionato in maniera tranquilla.

Il Frosinone ha quasi messo in ghiaccio la qualificazione per i playoff, ma ora servirà fare punti per conquistare la migliore posizione possibile, per un accoppiamento agevole negli spareggi. Ciociari attualmente a al 6° posto con 52 punti in graduatoria.

Pescara – Frosinone – Dove Vederla in tv e in streaming

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

La partita sarà visibile anche sulla Rai, sul canale RaiSport.

Pescara – Frosinone – Highlights

Pochi minuti dopo la fine del match l’articolo verrà aggiornato con gli highlights della partita.