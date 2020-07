DIRETTA STREAMING – Pisa – Trapani – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Destino che appare molto differente per Pisa e Trapani, due squadre che in Serie B stanno inseguendo alacremente obiettivi molto differenti: la sfida avrà inizio alle ore 21.00 venerdì 17 luglio.

Come stanno le squadre

Il Pisa è attualmente a 2 punti dalla zona playoff, sebbene la strada per raggiungerla appare non semplice, anche a causa della classifica decisamente ravvicinata. I toscani dovranno inanellare in filotto di risultati positivi se vogliono avere qualche speranza.

Speranza che non manca al Trapani che intende conquistare almeno la zona playout per scongiurare la retrocessione diretta. La zona spareggi retrocessione dista 3 punti e vista la forma positiva dei siciliani la missione è difficile ma non impossibile.

Pisa – Trapani – Dove Vederla in tv e in streaming

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Pisa – Trapani – Highlights

