DIRETTA STREAMING – Pordenone – Cosenza – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Pordenone – Cosenza, match di Serie B in programma venerdì 17 alle ore 21.00 allo stadio Nereo Rocco di Trieste, vedrà due squadre dalla situazione di classifica pressochè opposta, fattore che potrebbe rendere la sfida meno prevedibile di quanto si possa pensare.

Come stanno le squadre

Nettamente favorito il Pordenone che vuole insidiare fino alla fine il Crotone per la promozione diretta in Serie A, dopo che il Benvento ha monopolizzato il torneo cadetto: i ramarri sono a 6 punti dai pitagorici, dopo la sconfitta rimediata proprio contro di loro.

Cosenza che invece deve “gettare il cuore oltre l’ostacolo” in queste ultime fasi finali di campionato per sperare almeno di uscire dalle “sabbie mobili”, rappresentate dalla retrocessione diretta.

Pordenone – Cosenza – Dove Vederla in tv e in streaming

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Pordenone – Cosenza – Highlights

L’articolo verrà aggiornato con gli highlights non appena questi saranno disponibili.