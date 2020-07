DIRETTA STREAMING – Spezia – Venezia – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Inizierà alle ore 21.00 di venerdì 17 luglio l’interessante sfida di Serie B tra Spezia e Venezia, che promette di essere una sfida equilibrata nonostante la distanza che le due squadre hanno in classifica.

Stato delle squadre

Ottimo campionato dello Spezia, che si trova attualmente 3° in graduatoria a 5 punti dal Crotone secondo e virtualmente promosso in Serie A assieme al Benevento, che ha già matemanticamente vinto il torneo da diverse giornate. I bianconeri dovranno manifestare concentrazione per difendere e possibilmente migliorare la propria classifica.

Venezia che dopo un campionato altalenante ha come unico obiettivo attuale mantenere la categoria, magari ritornando al più presto alla vittoria che manca oramai da diverse giornate. Lagunari attualmente al 15° posto.

Spezia – Venezia – Dove Vederla in tv e in streaming

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Spezia – Venezia – Highlights

L’articolo verrà aggiornato con gli highlights non appena questi saranno disponibili.