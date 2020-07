Empoli – Entella – Probabili Formazioni -Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Avrà inizio alle 21.00 oggi venerdì 17 luglio la sfida tra Empoli ed Entella, partita valida per la 35esima giornata di Serie B, tra due squadre che dovranno lottare fino alla fine per ottenere un posto nei playoff.

Empoli – Entella – Come arrivano alla gara

Stop inatteso per l’Empoli, che nell’ultima sfida esce sconfitto con l’Ascoli per 1 a 0: gli azzurri sono ancora 8° in classifica, in zona playoff ma dovranno reagire in termini di prestazione e risultato per non rischiare di perdere il posto per tentare il ritorno in Serie A, dopo un’annata non certo facile per i toscani.

A 4 punti di distanza c’è l’Entella, che è 11° in graduatoria, e che con una vittoria si avvicinerebbe molto alla zona spareggi, che significherebbe un risultato prestigioso per la società che ambiva principalmente ad un campionato tranquillo.

Empoli – Entella – Il pronostico

I padroni di casa dovranno trovare il successo, ma non sarà particolarmente facile. In ogni caso diamo fiducia all’Empoli puntando sull’1 base.

Empoli – Entella – Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Antonelli; Zurkowski, Stulac, Henderson; Ciciretti, Mancuso, Tutino.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Chiosa, Poli, Sala; Mazzitelli, Settembrini, Paolucci; Schenetti; De Luca, Morra.

Juve Stabia – Chievo: Dove vederla in tv e streaming

La partita verrà trasmessa in esclusiva sull’emittente DAZN, che detiene i diritti dell’intera Serie B. Sarà possibile seguire il match attraverso l’applicazione ufficiale, disponibile per ogni dispositivo compatibile, e anche attraverso smart tv. Per gli abbonati Sky che hanno il pacchetto DAZN, sarà possibile vedere la partita anche sul canale DAZN1, sul numero 209 del satellite.