f1 News – Zanardi: diminuiti i sedativi, si verso il risveglio anche se il quadro resta grave

Alex Zanardi, il campione rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale lo scorso 19 giugno sulla strada statale che collega Pienza a San Quirico D’Orcia, è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici al policlinico Le Scotte di Siena. Ad operare l’ex pilota è stata un’équipe multidisciplinare guidata dal primario della chirurgia maxillo-facciale, Paolo Gennaro.

Tra le diverse operazioni spicca l’ultima, quella della ricostruzione cranio-facciale, svoltasi lo scorso 4 Luglio e durata circa cinque ore.

“Le fratture erano complesse”, ha spiegato il professor Paolo Gennaro, aggiungendo come “questo abbia richiesto un’accurata programmazione che si è avvalsa di tecnologie computerizzate, digitali e tridimensionali, fatte a misura del paziente. La complessità del caso era piuttosto singolare, anche se si tratta di una tipologia di frattura che nel nostro centro affrontiamo in maniera routinaria”.

L’atleta, dopo aver superato l’intervento, sta per iniziare una nuova fase: quella del progressivo risveglio dal coma, seppur il quadro sanitario e, soprattutto, neurologico, resti piuttosto grave.

La direzione sanitaria, in accordo con la famiglia del fuoriclasse di Castel Maggiore, ha reso noto con un comunicato stampa che è stata avviata in questi giorni la progressiva riduzione della sedo-analgesia. Lo ricordiamo, Zanardi è sempre stato mantenuto in coma indotto.

In una nota emessa dall’Aou senese, si legge: “In seguito alla riduzione della sedazione saranno necessari alcuni giorni per ulteriori valutazioni sul paziente da parte dall’équipe multidisciplinare che ha in cura l’atleta, per permettere ogni prosecuzione del suo percorso terapeutico e riabilitativo. Attualmente, rimangono stabili i parametri cardio-respiratori e metabolici, permane grave il quadro neurologico e la prognosi rimane riservata“.

Po,i la precisazione che ulteriori informazioni sulle condizioni di salute di Alex Zanardi verranno diffuse la prossima settimana, sempre in accordo con la famiglia.

Intanto, si inizia a pensare anche alla fase della riabilitazione. L’azienda ospedaliera di Siena, nella sua comunicazione, fa cenno anche questa attività, che dovrà essere svolta altrove. Per questo si sta già valutando quale può essere la struttura più adatta, chiaramente quando le condizioni del paziente lo permetteranno.