Film Stasera in Tv – Lo stato contro Fritz Bauer – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Lo stato contro Fritz Bauer. Produzione tedesca del 2015, per la regia di Lars Kraume con Burghart Klaussner, Ronald Zehrfeld, Lilith Stangenberg, Jorg Schuttauf, Sebastian Blomberg nei ruoli principali. Presentato con successo al festival di Locarno, dove ha vinto il premio del pubblico. Fritz Bauer era il vero procuratore capo di Francoforte che sfidò il governo tedesco e fu accusato di tradimento per la sua volontà di perseguire Adolf Eichmann, l’SS che pianificò la Shoah e che riuscì a fuggire, protetto, in Argentina.

Lo stato contro Fritz Bauer – Trama

Germania 1957. La giovane Repubblica federale desidera lasciarsi alle spalle gli orrori nazisti mentre un solo uomo combatte per assicurare alla giustizia i colpevoli delle peggiori atrocità. Si tratta dell’intransigente procuratore generale Fritz Bauer, che 12 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale ottiene le indicazioni necessarie per scovare Adolf Eichmann. Insieme al giovane pubblico ministero Karl Angermann, Bauer si ritrova però ad affrontare le resistenze delle alte sfere, che vorrebbero fermare le ricerche e le indagini.

Lo stato contro Fritz Bauer – Trailer Video

Lo stato contro Fritz Bauer – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Der Staat gegen Fritz Bauer

Genere: Drammatico

Durata: 1h 45m

Anno: 2015

Paese: Germania

Regia: Lars Kraume

Cast: Burghart Klaussner, Ronald Zehrfeld, Lilith Stangenberg, Jorg Schuttauf, Sebastian Blomberg

Lo stato contro Fritz Bauer – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi venerdì 17 Luglio 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Totò Diabolicus.