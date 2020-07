Juve Stabia – Chievo – Probabili Formazioni -Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Juve Stabia – Chievo che si gioca stasera al Menti alle ore 21:00 per la 35a giornata di Serie B, è una sfida delicatissima per la zona play-off e retrocessione. I padroni di casa si trovano in piena bagarre per non lasciare la cadetteria, gli ospiti sono ad un solo punto dalla zona play-off. Entrambe devono cercare i tre punti.

Juve Stabia – Chievo: come arrivano alla gara

La Juve Stabia post-Covid si è trasformata in peggio, infatti nelle ultime 5 partite ha raccolto solo 2 punti ed entrambi nelle ultime due giornate, quando ha pareggiato con l’Entella in casa e il Frosinone in trasferta. Questo periodo molto più che negativo, ha fatto precipitare le Vespe in piena zona play-out e la retrocessione diretta è distante solo 3 punti. Questa sera conta solo ritornare alla vittoria per cercare di tirarsi fuori da guai.

Il Chievo dopo la sconfitta esterna subita ad opera della Cremonese proprio a tempo scaduto, si ritrova ora fuori dalla griglia play-off anche se solo per un punto. I clivensi non vincono in trasferta dal 23 febbraio quando si imposero sul Pordenone e questa partita deve segnare la svolta lontano da casa se vuole ambire ai posti per la promozione in Serie A.

Juve Stabia – Chievo: Il pronostico

Due squadre che hanno bisogno di vincere con i padroni di casa che però regalano troppe reti agli avversari e questo può costare caro contro una blasonata come il Chievo, per questo consigliamo la giocata sul segno 2 + Gol

Juve Stabia – Chievo: Probabili formazioni

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Fazio, Tonucci, Troest, Allievi; Calvano, Mastalli, Calò; Mallamo, Forte, Bifulco.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Zuelli, Garritano; Vignato, Djordjevic, Giaccherini.

Juve Stabia – Chievo: Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Juve Stabia – Chievo, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.