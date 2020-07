By

Lorenzo Amoruso sembra pronto alle nozze e decide di fare il gesto più importante della sua vita direttamente a Temptation Island. La coppia formata dall’ex calciatore e da Manila Nazzaro era entrata all’interno del docu-reality per dimostrare a tutti quanto il loro amore fosse forte.

Nonostante alcuni alti e base all’interno del villaggio delle fidanzate Manila ha spiegato quanto abbia voglia di poter vivere questa storia a trecentosessanta gradi, pronta a una convivenza. Entrambi però, non vogliono abbandonare la loro città in cui abitano, Manila a Roma ha il suo lavoro, le sue figlie e tutta la sua vita mentre Lorenzo a Firenze ha il suo lavoro.

All’interno di Temptation Island le cose per entrambi iniziano a farsi complicate e il viaggio nei sentimenti diventa sempre più tortuoso. Lorenzo Amoruso infatti, durante i falò continua a vedere una Manila che non riconosce affatto arrivando al punto di innervosirsi sempre di più, pensando che la sua storia d’amore sia solamente un bluff.

Il sito “Gossip news Italia” afferma però come sarebbe andata a finire il docu-reality per la coppia, annunciando un’ipotetica sorpresa che, Lorenzo avrebbe preparato per la sua fidanzata?

Lorenzo Amoruso pronto alle nozze

Il sito web nei giorni scorsi ha così annunciato come è andata a finire tra la coppia formata da Lorenzo e Manila, dando la bella notizia a tutti. La coppia infatti, sembra aver aspettato tutti i ventuno giorni per incontrarsi e avere il loro confronto. Entrambi tra discussioni e polemiche sono usciti mano per la mano ancora più innamorati di prima, convincendo il pubblico di quanto sia forte il loro amore.

Questa però, non è l’unica notizia bella che “Gossip news Italia” ha rilasciato sulla coppia, infatti stando alle parole del sito, Lorenzo avrebbe organizzato una sorpresa speciale per Manila, dimostrandosi così pronto al grande passo.

Ex calciatore si dichiara

Lorenzo Amoruso si mostra pronto alle nozze e cerca di organizzare una sorpresa importante per la sua fidanzata Manila Lazzaro. La coppia entrata a Temptation Island per avere la conferma del loro amore sembra aver superato a pieni voti la “prova”.

Nonostante i tantissimi alti e bassi per Lorenzo all’interno del docu-reality, la coppia si è dimostrata molto unita ma soprattutto pronta ad andare a convivere anche se dovranno decidere, Roma o Firenze?