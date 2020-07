Milan News – Rangnick è ormai molto vicino a diventare la nuova figura gestionale dell’area tecnica del Milan. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega come i dialoghi con la Red Bull stiano andando avanti in questi giorni e non sembrino esserci intoppi di alcun genere. Rangnick potrà godersi l’eredità di Pioli, che sta facendo un buon lavoro in questa fase conclusiva della stagione, ed iniziare a pensare al prossimo mercato anche conoscendo il budget che la dirigenza gli metterà a disposizione.

Milan News – Rangnick, è quasi fatta! E c’è già il budget per il mercato

Ralf Rangnick è alle prese con le ultime pratiche burocratiche prima di lasciare il gruppo Red Bull. Non cose da niente: il direttore dell’area tecnica del gruppo che gestisce Lipsia e Salisburgo, oltre ad altre società sparse nel mondo, ha maturato dei bonus significativi in questi anni e si sta lavorando alla sua buonuscita milionaria. L’accordo non è distante visti gli ottimi rapporti intercorsi in questi anni, ma serve un po’ di tempo affinché vada tutto liscio. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sostiene che la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per definire tutto. Ma considerato che il Milan non ha impegni europei a fine stagione, tutto potrebbe anche essere rinviato a fine campionato.

Nel frattempo, ancora l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela quelli che dovrebbero essere i piani economici per la prossima sessione di mercato. Rangnick avrà a disposizione 75 milioni di Euro più la metà degli introiti delle cessioni. Una cifra rilevante considerate le difficoltà economiche del periodo, che il tedesco dovrà mettere a frutto per dare corpo al suo progetto tecnico. Le priorità sono un attaccante centrale, un centrocampista offensivo capace di giocare sugli esterni, un terzino destro e un difensore centrale. In stand-by la decisione sui centrali di centrocampo dopo l’impennata di rendimento di Kessié.