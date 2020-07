Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 18 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 18 luglio 2020. Come sarà il fine settimana per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Il Leone sarà piuttosto pensieroso, mentre la Vergine sarà più rilassata rispetto ai giorni scorsi. Nervosismo per la Bilancia, per lo Scorpione si prospetta un weekend molto interessante. Di seguito, per chi vuole approfondire, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni centrali.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 18 luglio 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica sarai molto pensieroso. Il fine settimana non darà grandi novità sul lavoro, ma potrà regalarti qualche emozioni in più in amore. Le coppie che lo vorranno, potranno pensare all’eventualità di fare un figlio o di convolare a nozze.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 18 luglio 2020: Vergine

Nel weekend che sta per iniziare sarai, finalmente, più riposato fisicamente e sereno, dopo due giorni piuttosto complicati. Il consiglio del popolare astrologo de I Fatti Vostri è di lasciare andare tutti i pensieri negativi che hai nei confronti degli altri e di dedicare più spazio all’amore, perché potrai viverlo in maniera decisamente più tranquilla..

Oroscopo domani sabato 18 luglio 2020: Bilancia

Nel fine settimana avrai la Luna in opposizione: questo vorrà dire rischiare di discutere, di non sentirti capito e il rischio che emerga qualche tensione di troppo. Potresti finire per innervosirti, perché chi ti sta accanto, non comprende realmente ciò che provi. Ci vorrà particolare attenzione nei rapporti con un Ariete o un Capricorno.

Oroscopo domani sabato 18 luglio 2020: Scorpione

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Paolo Fox dovresti sfruttare questo weekend e non restartene con le mani in mano! Si prospettano giornate interessanti; qualcuno potrebbe prendere una decisione molto importante che per il futuro. Stai per cominciare un periodo di liberazione, di profondo cambiamento in ambito lavorativo; un cambiamento che stai aspettando dall’anno scorso.