Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 18 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 18 luglio 2020. Siamo alle porte di un nuovo weekend: quali sorprese vivranno il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Il Sagittario ritroverà la sua determinazione, il Capricorno invece sarà molto pensieroso. L‘Acquario si sentirà come una pentola in ebollizione, mentre per i Pesci saranno due giornate di recupero. Di seguito, ecco le previsioni astrologiche dedicate agli ultimi 4 segni dello zodiaco, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 18 luglio 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai meno perplesso di venerdì e più determinato ad abbreviare le distanze in amore. In agosto, per le coppie che non stanno vivendo grosse crisi, sarà ancora più facile trovare l’armonia. In questi giorni stai provando ad avviare un progetto importante per l’autunno. Per qualche Sagittario questo progetto è già stato stravolto qualche volta, come il luogo in cui metterlo in opera.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 18 luglio 2020: Capricorno

Si prospetta un weekend ricco di silenzi e tu sarai parecchio pensieroso. Cerca, però, di non coltivare troppi dubbi nei confronti di un amore! Nelle prossime ore sarai così turbato che chi proverà a mettere in discussione le tue parole o i tuoi sentimenti potrebbe farti saltare in un secondo. Ti converrà fare ben poco nei prossimi due giorni, giusto lo stretto indispensabile.

Oroscopo domani sabato 18 luglio 2020: Acquario

Certe volte hai una gran voglia di cambiare, altre volte credi che sia utile cambiare per gestire meglio alcuni istinti, una certa irritazione che in questi giorni è difficile da tenere sotto controllo. Adesso sei come una pentola che bolle. Se salta il coperchio sarà probabile che rischierai di dire cose che potrebbero ferire qualcuno. In amore ci vorrà tanta prudenza.

Oroscopo domani sabato 18 luglio 2020: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica saranno due giornate di recupero. Gestire la tua vita sentimentale, in questi giorni, è cosa ardua: spesso emergono tensioni profonde o gravi problemi da risolvere. A volte perfino dei tradimenti. Capire cosa senti in cuor tuo sarà molto complicato, ma dovrai provare a farlo. Nelle prossime ore usa molta cautela, soprattutto con una Vergine o un Sagittario.