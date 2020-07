Perugia – Cremonese – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Perugia – Cremonese si sfidano questa sera alle ore 21:00 allo stadio Renato Curi di Perugia per la 35a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due squadre che lottano ancora strenuamente per non retrocedere ed evitare anche il playout.

Perugia – Cremonese: come arrivano alla gara

Il Perugia occupa la 16° posizione in classifica con 41 punti, gli stessi di Venezia e Pescara, ma si trova dietro negli scontri diretti contro queste squadre. Per questo al momento è nella posizione che condurrebbe al playout per evitare la retrocessione. Nelle ultime cinque partite ha raccolto solo due pareggi e poi tre sconfitte. Dalla ripresa post-Covid ha vinto solo la prima gara contro l’Ascoli, dal quale è stato superato nello scorso turno.

La Cremonese è 12° in classifica con 43 punti: la formazione grigiorossa è reduce da una striscia di tre vittorie consecutive contro Chievo, Livorno e Pescara. Le prime due di queste, ultime in ordine temporale, sono arrivate entrambe al 90′ di gioco. La squadra si è risollevata in classifica e dà l’impressione di non mollare mai fino al triplice fischio. Nonostante questo il playout dista soli 2 punti.

Perugia – Cremonese: le probabili formazioni

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Angella, Rajkovic; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia, Di Chiara; Iemmello, Melchiorri.

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Terranova, Ravanelli, Zortea; Arini, Valzania, Castagnetti; Piccolo, Ciofani, Parigini

Perugia – Cremonese: Il nostro pronostico

Partita che si annuncia equilibrata, tra due squadre che hanno bisogno ancora di punti per cercare la salvezza. Il delicato equilibrio potrebbe essere spezzato da episodi, e la gara è potenzialmente da tripla. I risultati recenti delle due squadre e la delicata situazione di classifica fa pensare ad una gara accorta. Per questo puntiamo sull’esito UNDER 2,5.

Perugia – Cremonese : Dove vederla in tv o streaming

La partita Perugia – Cremonese, match valido per la 35° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.