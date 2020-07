Pisa – Trapani – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Questa sera alle ore 21:00 all’Arena Garibaldi di Pisa, andrà in scena Pisa – Trapani, Match valido per la 35° giornata del campionato di Serie B. Squadra ospite a -3 dalla zona playout e che sperano ancora in una salvezza all’ultimo respiro, visto che si trovano a soli 6 punti dalla 15° posizione. Padroni di casa già saldamente salvi, sperano in una vittoria per centrare l’obiettivo playoff, che al momento distano di 1 solo punto.

Il Pisa arriva dal pareggio di Entella, che lo ha visto così scivolare fuori dalle posizioni per i playoff, e gli uomini di D’angelo vogliono reagire a questa delusione e portarsi a casa i 3 punti. Il Trapani arriva dall’ottima gara vinta per 2-0 sui campioni del Benevento, questa vittoria da morale ai calciatori, e fa si che si possa vedere uno spiraglio di salvezza, senza essere condannati alla retrocessione.

Pisa – Trapani: Probabili formazioni

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Varnier, Lisi; Gucher, De Vitis, Marin; Siega; Marconi, Vido.

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Scognamillo, Pagliarulo, Buongiorno; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Coulibaly, Grillo; Piszczek, Pettinari.

Pisa – Trapani: Pronostico

Entrambe le società vogliono vincere per centrare i loro obiettivi, per questo motivo le squadre saranno molto sbilanciate ed è facile subire gol. Per questo motivo prevediamo un segno x+GOL.

Pisa – Trapani: Dove vederla in tv e streaming

Tutta la Serie B è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, canale 209 di Sky. Ma inoltre è possibile seguire il match sull’applicazione dedicata, scaricabile sia da Android che da Apple.