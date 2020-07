Ricetta spaghetti al pomodoro: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi andremo a vedere insieme come si prepara uno dei piatto simbolo della cucina italiana, gli spaghetti al pomodoro con basilico. Gli spaghetti al pomodoro sono una ricetta semplice ma non banale. Ottimo primo piatto salva pranzo e salva cena, ottimo perché lo si prepara in poco tempo ed il risultato è spettacolare. Ne andranno matti sia gli adulti che i bambini. Gli ingredienti che occorrono sono veramente pochi, per questo motivo sceglieteli di ottima qualità.

Spaghetti al pomodoro – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono per 4 persone.

Spaghetti 320 g

Pomodori pelati 800 g

Olio extravergine d’oliva 30 g

Aglio 1 spicchio

Basilico q.b.

Sale fino q.b.

Spaghetti al pomodoro – Preparazione

Per preparare gli spaghetti al pomodoro cominciate dalla preparazione della salsa. In una padella versate l’olio extravergine d’oliva insieme allo spicchio d’aglio sbucciato e diviso a metà, così potrete eliminare l’anima per rendere il profumo più delicato. Dopo 2 minuti di cottura a fiamma viva, unite i pomodori pelati e aggiustate di sale.

Coprite con un coperchio e fate cuocere per almeno 1 ora a fuoco molto basso: il sugo dovrà sobbollire dolcemente. Mescolate di tanto in tanto. Trascorso il tempo indicato, eliminate l’aglio e passate i pomodori al passaverdure, così da ottenere una purea liscia.

Trasferite nuovamente in padella il sugo, accendete il fuoco molto basso e aggiungete le foglie di basilico. Dopo qualche minuto potete spegnere la salsa e tenere in caldo. A questo punto non vi resta che cuocere la pasta in abbondante acqua bollente e salata.

Scolate gli spaghetti al dente direttamente nel sugo e mescolate qualche istante a fiamma viva per amalgamare il tutto. I vostri spaghetti al pomodoro sono pronti, non vi resta che impiattare e guarnire con basilico fresco a piacimento.

Spaghetti al pomodoro – Consigli utili

Potete preparare il sugo con un po’ d’anticipo oppure conservarlo in frigorifero per 2-3 giorni al massimo in un recipiente di vetro ermetico. Se preferite potete anche congelare il sugo.

Scegliete i pelati Piccadilly per conferire ancora più dolcezza alla salsa, oppure se preferite utilizzate i pelati San Marzano!