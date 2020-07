Spezia – Venezia – Probabili Formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Spezia – Venezia si incrociano questa sera alle ore 21:00 per la 35a giornata della Serie B, in un match testacoda che vale moltissimo.

Spezia – Venezia: come arrivano alla gara

Lo Spezia è reduce da 2 vittorie di fila ed è attualmente al terzo posto della classifica anche se staccato di 5 punti dal Crotone secondo. Le possibilità di una rimonta passano anche dalla gara di questa sera, i liguri non possono più fermarsi se vogliono sperare nella promozione diretta in A.

Il Venezia è invece reduce da 2 pareggi consecutivi ed è in piena lotta per non retrocedere. I lagunari sono appaiati a 41 punti con Perugia e Pescara e rischiano tantissimo stasera su di un campo molto ostico. Dovranno fare il possibile almeno per strappare un punto.

Spezia – Venezia: Il Pronostico

Lo Spezia gioca bene e sta dimostrando di essere una big del campionato, difficile immaginare che si lasci sfuggire una vittoria così importante, per questo consigliamo la giocata sul segno 1

Spezia – Venezia: Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Maggiore, Bartolomei, Mora; Mastinu, Nzola, Gyasi.

VENEZIA (3-4-3): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Ceccaroni, Marino; Lollo, Zuculini, Maleh; Capello; Longo, Monachello.

Spezia – Venezia: Dove vederla in tv e streaming

Spezia-Venezia è in programma venerdì alle 21:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia a porte chiuse. Si può vedere solo in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Serie B