Cagliari – Sassuolo – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tra poco avrà inizio l’interessante confronto di campionato di Serie A tra Cagliari e Sassuolo, partita valida per la 34esima giornata. Fischio d’inizio alle ore 19.30 di sabato 18 luglio, arbitro della partita sarà Ayroldi.

Cagliari – Sassuolo – Ultime dai campi

Tante assenze per entrambe le squadre: niente Nainggolan, assenza che va ad aggiungersi a quelle di Oliva, Pellegrini, Ionita e Pavoletti, Zenga non potrà contare neanche su Cigarini squalificato.

Situazione assenze non migliore per De Zerbi, che non potrà contare su Berardi, Defrel, Magnanelli (squalificato), Obiang e Romagna.

A fianco del titolare Caputo dovrebbe c’è Haraslin.

Niente Consigli per la porta dei neroverdi, Pegolo al suo posto.

Cagliari – Sassuolo – Formazioni ufficiali

CAGLIARI – Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; Pereiro, Joao Pedro​.

SASSUOLO – Pegolo; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Djuricic, Locatelli, Traore; Haraslin, Caputo, Boga.