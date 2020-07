By

Le stelle possono aiutarci a capire quali accoppiate zodiacali hanno una compatibilità in amore ideale, da far invidia a tutte le altre. Ecco la classifica delle migliori coppie dello Zodiaco.

1. Toro e Vergine

La classifica delle migliori coppie dello Zodiaco vuole al primo posto il segno del Toro con quello della Vergine. In quanto segni di Terra, Toro e Vergine hanno i piedi ben ancorati a terra e sono in grado di mantenere stabile e duratura la loro relazione. Grazie alla comprensione reciproca e alla forte capacità comunicativa, Toro e Vergine agiscono e lavorano insieme per un obiettivo comune da portare avanti e raggiungere. Toro e Vergine sono senza dubbio una delle migliori coppie dello Zodiaco.

2. Gemelli e Bilancia

La classifica delle migliori coppie dello Zodiaco vuole al secondo posto il segno dei Gemelli con quello della Bilancia. I nati del segno zodiacale dei Gemelli e quelli della Bilancia sono fatti per stare insieme, per impostare la vita sulla strada della felicità. La chiave per una relazione idilliaca è l’equilibrio, qualcosa che Gemelli e Bilancia sanno mettere insieme molto bene. I Gemelli sono esigenti, la Bilancia è paziente, ogni sfida che si pongono viene superata insieme.

3. Cancro e Scorpione

La classifica delle migliori coppie dello Zodiaco vuole al terzo posto il segno del Cancro con quello dello Scorpione. Si tratta di due segni molto complessi ma che insieme trovano il modo di superare le loro battaglie personali. Il Cancro è lunatico, ansioso, scostante ma non debole, lo Scorpione è tormentato, cupo, misterioso, rancoroso. Lo Scorpione è molto impulsivo, il Cancro un po’ più calmo se non è preda dell’ansia. Insieme sono una coppia ideale, in grado di tollerare ogni situazione che gli si presenta di fronte.

4. Sagittario e Ariete

La classifica delle migliori coppie dello Zodiaco vuole al quarto posto il segno del Sagittario con quello dell’Ariete. I due segni sono entrambi provvisti di personalità forti, uno più malleabile e l’altro meno. Insieme sono una coppia esplosiva ma anche tenera e romantica, cosa inusuale per l’Ariete, che per la prima volta si fa condurre trascinato nel romanticismo dal Sagittario.

5. Ariete e Leone

La classifica delle migliori coppie dello Zodiaco vuole al quinto posto il segno dell’Ariete con quello del Leone. Questi due segni di fuoco sono entrambi molto forti di carattere e sono in grado di resistere a ogni difficoltà nella vita a due. Ariete e Leone sono sempre pronti ad andare avanti insieme. I due uniti sono una vera forza della natura, non si annoiano mai, non stanno fermi, sono dinamici, vogliono primeggiare insieme.

6. Capricorno e Scorpione

La classifica delle migliori coppie dello Zodiaco chiude al sesto e ultimo posto con il segno del Capricorno in coppia con quello dello Scorpione. I due segni hanno lo stesso livello di impegno nella relazione, forte e di successo. Lo Scorpione non è per niente turbato dalla freddezza del Capricorno e il Capricorno apprezza la serietà dello Scorpione e il suo andare al sodo.