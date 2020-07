Non si può andare d’accordo con tutti ma ci sono coppie che insieme non dovrebbero proprio stare. In questo articolo scopriremo cosa pensano le stelle con la classifica delle peggiori coppie dello Zodiaco.

1. Ariete e Bilancia

La classifica delle peggiori coppie dello Zodiaco vuole al primo posto quella formata da Ariete e Bilancia. Nello Zodiaco i due segni sono opposti e nella vita si vede. I nati del segno Zodiacale dell’Ariete sono prepotenti, aggressivi e dominanti, vogliono comandare e mal si sposano con un segno equilibrato, arrendevole, che ha la capacità di mediare come quello della Bilancia. Mettersi in coppia per loro non è possibile, la durata è esigua, è meglio non iniziare proprio. Gli Ariete sono materialisti e assenti di empatia, totalmente incompatibili con una emotiva e sensibile Bilancia. Gli Ariete non sopportano la sensibilità di lei, la Bilancia non tollera l’aggressività dell’Ariete. Una coppia insomma su cui mettere una croce sopra.

2. Vergine e Pesci

La classifica delle peggiori coppie dello Zodiaco vuole al secondo posto quella formata da Ariete e Bilancia. Anche qui nello Zodiaco Vergine e Pesci sono segni diametralmente opposti. L’accoppiata in questo caso non solo è poco affiatata ma è totalmente inarmonica in maniera quanto meno particolare. I nati del segno zodiacale della Vergine sono pratici, logici, razionali, cervellotici. I Pesci sono illogici, istintivi, non sanno cos’è la praticità e trascorrono la maggior parte del tempo a sognare ad occhi aperti. Il loro romanticismo non è apprezzato e infastidisce la freddezza e la scarsa empatia della Vergine.

3. Gemelli e Sagittario

La classifica delle peggiori coppie dello Zodiaco vuole al terzo posto quella formata da Gemelli e Sagittario. Per l’ennesima volta Lo Zodiaco conferma l’incompatibilità dei dodici segni quando opposti l’uno all’altro. Gemelli e Sagittario provano a stare insieme ma le differenze tra loro sono inconciliabili. Ciò che non va tra Gemelli e Sagittario è l’incapacità dei due di comunicare seriamente e prendere delle decisioni. La causa è prevalentemente la scarso e carente senso di responsabilità dei Gemelli, incapaci di decidere e che delegano gli altri al loro posto.

4. Toro e Scorpione

La classifica delle peggiori coppie dello Zodiaco chiude al quarto e ultimo posto con quella formata da Toro e Scorpione. Ed ecco anche in chiusura le conferme delle opposizioni zodiacali. Molto scarso l’affiatamento tra Toro e Scorpione. All’inizio il segno di terra può sentirsi abbastanza attratto dal magnetismo fulminante del misterioso Scorpione ma un buon Toro, persona leale e sincera che non ama tradimenti e sotterfugi, non può durare con l’ingannevole Scorpione, re della menzogna e del tranello, portato al tradimento, vendicativo e malevolo. Il Toro non può proprio adattarsi ai giochi sporchi e alle trame messe in atto dallo Scorpione. Quella minima complicità e simpatia iniziale tra i due segni zodiacali è destinata a dissolversi in tempo record come bolle di sapone al sole.