Ezio Greggio – Tutto su di lui – Età, compagna e figli

Ezio Greggio è uno dei volti più popolari del piccolo schermo italiano. Fin dai tempi di Drive In, il conduttore e comico si è imposto sulla scena con il suo celebre tormentone È lui o non è lui, in voga ancora oggi.

In questi giorni, Ezio Greggio si trova a Dolceacqua per degustare il Rossese. Non è l’unico vip a presenziare nel Paese dei Doria: al suo fianco, in alcuni scatti, è comparso il Principe Alberto di Monaco. I fan però potranno vederlo a La sai l’ultima?, in replica dal 18 luglio.

Ezio Greggio – Età, compagna e figli

Ezio Greggio nasce a Cossato il 7 aprile del ’54 da padre soldato in Grecia e poi direttore di un’azienda tessile. Il futuro artista debutta su Telebiella sotto la guida del regista Peppo Sacchi e nel ’78 come cabarettista nei varietà Tutto compreso e La sberla. La popolarità gli viene regalata però con Drive In, grazie alle parodie delle televendite. Il suo esordio al cinema avviene nell’80 grazie al film Sbamm! che gli permette di finire in Yuppies – I giovani di successo di Carlo Vanzina. Nell’88 lo vediamo invece nei panni di conduttore al fianco di Lorella Cuccarini nel programma Odiens. Il suo primo lavoro da regista risale al ’94 grazie a Il silenzio dei prosciutti.

Ezio Gerggio si sposa negli anni ’90 con Isabel Bengochea, con cui darà alla luce i figli Giacomo e Gabriele. Il loro matrimonio durerà oltre 20 anni, prima della frattura. L’artista si unirà quindi a Simona Gobbi e in seguito a Romina Pierdomenico, con cui fa coppia fissa da alcuni anni. Nonostante la forte differenza d’età, fra i due sembra procedere tutto a gonfie vele. I due si sono conosciuti a Montecarlo e in seguito hanno iniziato a scriversi su Instagram. “Finalmente decidemmo di vederci”, ha raccontato lui tempo fa, “ma il primo incontro avvenne, per caso, con un giorno di anticipo rispetto alla data dell’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla. Un segno del destino”.