Milan – Bologna – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Milan – Bologna è la terza partita della 34° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Meazza di San Siro in Milano, oggi sabato 18 luglio 2020 alle ore 21.45. La sfida mette di fronte il Milan che deve difendere dalle inseguitrici l’ultima piazza che vale la qualificazione all’Europa League del prossimo anno, mentre il Bologna viaggia serenamente a metà classifica, a 10 punti di distanza dai rossoneri e 14 punti sopra la zona retrocessione.

Milan – Bologna – Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Milan – Bologna – Pronostico

Il Milan arriva da favorito alla sfida per le maggiori motivazioni di classifica e perché viene da un periodo di forma molto buono: le vittorie interne contro Juventus e Parma sono state intervallate dal pareggio contro il Napoli al San Paolo. Anche gli uomini di Mihajlovic hanno pareggiato col Napoli nell’ultima gara, e a San Siro hanno raccolto proprio l’ultima vittoria raggiunta, quella contro l’Inter. Il pronostico sul risultato finale resta aperto, ci aspettiamo una gara combattuta. Meglio andare sul pronostico relativo al numero di goal: puntiamo sull’esito OVER 2.5.

Milan – Bologna – Dove vederla in tv e streaming

Milan – Bologna sarà trasmessa in diretta tv da DAZN, il servizio di riproduzione di eventi live in streaming che da due stagioni possiede l’esclusiva di tre partite della Serie A di ogni giornata del campionato. DAZN è visibile su Smart TV, Smartphone, Tablet e PC, oppure collegando alla tv un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una PlayStation 4 o Xbox. Oppure, ancora, attraverso il decoder Sky Q, per quegli abbonati Sky che ne usufruiscono, scaricando l’app. I clienti Sky che hanno aderito all’offerta combinata Sky-DAZN, potranno vedere Milan – Bologn su DAZN1, canale 209 del satellite Sky.