Ninni Bruschetta – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Ninni Bruschetta non ha bisogno di presentazioni: è il successo ottenuto in tanti anni di carriera a parlare al posto suo. In primo o secondo piano, il suo è uno dei nomi più gettonati nei lavori promossi dalla tv pubblica. Lo troviamo infatti anche in Adesso tocca a me, il docufilm su Borsellino.

Ninni Bruschetta ha già annunciato al pubblico italiano che sarà presente in Boris 4. La serie tv di successo potrebbe ritornare con una quarta stagione: è ancora tutto da vedere, ma i fan si sono già attivati per chiedere conferme.

Ninni Bruschetta – Età, moglie e figli

Ninni Bruschetta nasce a Messina il 6 gennaio del ’62 con il nome di Antonino Bruschetta. Nell’83 fonda la Nutrimenti Terretri, una compagnia teatrale e dirige Giulio Cesare, Antonio e Cleopatra e altri spettacoli. Alla fine degli anni Novanta lo troviamo alla guida del Teatro di Messina come direttore artistico, poi in libreria con il suo Il mestiere dell’attore, pubblicato con la Bompiani. Il debutto al cinema avviene invece nell’87 con il film La gentilezza del tocco di Francesco Calogero, cui segue Visioni Private tre anni più tardi. Un lavoro che gli ha permesso di lavorare con lo stesso regista e trovarsi dietro la macchina da presa. In tv invece l’esordio riguarda il 2002 e la serie tv La squadra.

Ninni Bruschetta ha una moglie e il suo nome è Assia. Durante un’ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo, l’attore ha raccontato come è avvenuto il loro incontro. Tutto risale al ’94 in occasione del Festival di Sorrento. Il colpo di fulmine è stato immediato e la coppia ha scelto di sposarsi appena un anno dopo. Poi sono nati i due figli, Francesco e Anna. “Lei fa Relazioni internazionali ed è a Genk, sta finendo l’Erasmus“, ha aggiunto nell’intervista, “Lui è iscritto in Economia ma secondo me farà cinema perché ne è un grande appassionato“.